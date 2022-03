Unioncamere Calabria: “Calabria a Expo Dubai 2022: la nuova frontiera del turismo in Italia”

descritto i propri servizi: Global Event Agency – GEA specializzata in turismo MICE ed eventi lusso; Meridian S.r.l. ha illustrato i propri pacchetti individuali, per famiglie, gruppi organizzati ed agenzie di viaggio; OSTRO Experience S.r.l.s. e Meridia Tour S.r.l. che hanno presentato i lati più nascosti ed originali del turismo esperienziale, che è possibile vivere in Calabria.

A ogni presentazione è seguita una serie di domande e richieste di approfondimento da parte degli operatori locali che si sono dimostrati molto interessati alle mete poco conosciute ed attraenti della Calabria. Insieme alle opportunità per gruppi e per vacanze di lusso presso i prestigiosi hotel della regione, la platea emiratina si è dimostrata particolarmente attratta dalla mete più nascoste ed intime del territorio calabrese, dalla ricerca di ville e casolari in cui sperimentare il contatto con la cultura e le abitudini di vita locali. Sono stati richiesti nominativi di location per viaggi di nozze e percorsi romantici per coppie e piccoli gruppi che possano fare apprezzare in pieno tutta l’originalità del territorio. Le prossime settimane serviranno per approfondire il dettaglio delle richieste emiratine e degli altri operatori del Golfo verso le aziende calabresi del turismo. Nel pomeriggio dello stesso giorno e nella giornata successiva si sono poi tenuti degli incontri d’affari individuali e delle visite a location specifiche per le aziende calabresi presenti a Dubai.

Per quanto alla valorizzazione del settore agroalimentare, nel pomeriggio della giornata del 24 marzo, sempre presso la prestigiosa sala Monogram del Four Seasons di Dubai, è stata attrezzata la presentazione dei prodotti gastronomici della Calabria per gli operatori del settore emiratino e del Golfo. La presentazione è stata condotta secondo una modalità ritenuta ormai vincente per un’efficace penetrazione dei prodotti alimentari in questo importante mercato: l’organizzazione di una vera e propria degustazione-gourmet con piatti preparati ad hoc da parte di due chef italiani convocati per l’occasione e che hanno potuto utilizzare l’adiacente cucina alla sala, nonché un’area di esposizione dei prodotti calabresi e la distribuzione fisica di campioni a tutti gli intervenuti.

L’evento è cominciato con una breve presentazione delle aziende calabresi fornitrici dei prodotti chiave della degustazione e la successiva presentazione di ben 10 ricette calde, preparate al momento dagli chef, per poter esprimere al meglio le caratteristiche di genuinità, originalità e tipicità delle specialità calabresi proposte.

Nel corso dell’uscita dei vari piatti, ogni azienda calabrese ha spiegato la qualità e i dettagli dei propri prodotti rispondendo alle domande degli operatori locali (chef, acquisitori negozi di specialità, importatori di prodotti horeca…) assaggiatori delle ricette proposte.

Le aziende calabresi agrifood hanno quindi avuto modo di presentare sia prodotti tradizionali della gastronomia locale quali salse e conserve a base di pesce (Calabraittica S.n.c.), prodotti lattiero-caseari (Mediolat S.r.l) e il rinomato peperoncino di Calabria in vari formati di utilizzo (Mara Spezie); ma anche formule innovative di fruizione delle specialità calabresi che, con Amore Mediterraneo S.r.l.s, propone kit di specialità in formato di “pronto utilizzo” con quantità ed ingredienti pre-selezionati, per adattarsi ai ritmi e alle modalità delle metropoli contemporanee interessate sì alla velocità, ma senza rinunciare al piacere del gusto genuino e di qualità.

Tra gli operatori presenti da lato emiratino segnaliamo Emirates Snackfood il più grande importatore food di Dubai, che già importa dall’Italia, e si è dimostrato molto interessato alla proposta di prodotti dalla Calabria, che ancora non tratta. Oltre a importanti gourmet shop ed importatori da Giordania, Kuwait, Qatar, Bahrein. Oman era presente anche la maggiore catena di supermercati di EAU che, come tradizione, ha inviato uno chef per assaggiare e valutare i prodotti proposti. Alle aziende calabresi è stato richiesto di fornire nei prossimi giorni price list e ulteriori campioni.