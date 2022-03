Si conclude il percorso di Servizio Civile nelle scuole del CSV Calabria Centro

in maniera dignitosa; chi non è più disposto a girarsi dall’altra parte dinanzi all’incuria ed al degrado in cui versano punti strategici e molto affollati della città, come la fermata della stazione del quartiere “Corvo” di Catanzaro; chi invece ha riscoperto luoghi che trasudano storia e bellezza e si impegna a strapparli dall’oblio restituendoli all’attenzione della collettività, come è avvenuto per il castello del quartiere Gagliano che potrebbe aprirsi a molteplici possibilità.

Con il confronto continuo e l’apporto di persone competenti in materia, quello che inizialmente è apparso come un progetto uguale a tanti altri, ha invece conferito valore aggiunto al percorso scelto dagli studenti, che hanno potuto toccare con mano quanto solitamente studiato nelle ore dedicate al diritto ed all’educazione civica. E quanto detto dalla docente Lombardo, ha trovato poi man forte nelle parole di elogio del dirigente scolastico Angelo Gagliardi, che non ha voluto mancare all’incontro conclusivo del progetto di giovedì 24 marzo con gli studenti: “Laddove si parla di conoscenza dei diritti e di come tutelarli c’è sempre una crescita, che va ad avvalorare il vostro percorso di studio – ha affermato il dirigente – Il progetto portato avanti con il CSV vi ha arricchito come studenti e soprattutto come persone attente alle problematiche ambientali e non solo. L’approfondimento che avete dedicato anche all’attuale crisi in Ucraina, con il confronto “tra pari” e l’intervento appassionante della mediatrice culturale Oleksandra Pasyeka di alcuni giorni fa, rappresenta infatti una “best practice” che merita senz’altro di essere replicata negli anni futuri, anche in altre classi”. E proprio per dar seguito al dibattito che, all’interno del progetto, è stato dedicato allo scoppio della guerra in Ucraina a causa dell’invasione russa, gli studenti sono stati chiamati nell’ultimo incontro anche ad approfondire la tematica del rispetto dei diritti umani che ogni guerra stravolge, ma non sempre allo stesso modo. Attraverso la distribuzione di due articoli, estratti dal Corriere della Sera e da Avvenire, i ragazzi hanno potuto apprendere che non tutti i profughi delle guerre hanno parità di trattamento: la gara di solidarietà che vede coinvolti i paesi della Nato nel prestare soccorso e accoglienza al popolo ucraino, infatti, non è pari al silenzio assordante che si rinviene al confine dimenticato tra Polonia e Bielorussia, che da tempo siriani, africani, afghani e curdi provano a valicare per raggiungere