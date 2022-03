Sale l’attesa per “Ghost, il musical” al Teatro Politeama di Catanzaro

L’eterna storia d’amore tra Sam e Molly continua a far sognare e ad emozionare il pubblico che mercoledì 6 aprile potrà finalmente vivere la magia di “Ghost, il musical” al Teatro Politeama di Catanzaro. Lo spettacolo approda in Calabria con quello stesso fascino e quella stessa energia che avevano letteralmente conquistato le platee durante il tour di debutto della scorsa stagione, purtroppo interrottosi in corso a causa della pandemia. “Ghost Il Musical” – nell’ambito della sezione “Musica & Cinema” del cartellone – è tratto dal cult movie della Paramount Pictures che, dagli anni ’90, ha commosso generazioni di spettatori. Una produzione internazionale firmata Alveare Produzioni, con l’adattamento per il teatro dello sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin.

Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la miglior attrice non protagonista (Whoopy Goldberg) e per la miglior sceneggiatura, “Ghost Il Musical” mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico, ma sposa appieno le regole del teatro. Le vite di Sam (Mirko Ranù), bancario di New York, e Molly (Giulia Sol), giovane artista, vengono sconvolte dall’omicidio di lui. Sam si ritrova ben presto fantasma e per manifestarsi a Molly si serve della truffaldina medium Oda Mae (Gloria Enchill). I due cercano di convincere Molly dell’esistenza di una vita ultraterrena e insieme riescono a smascherare il mandante dell’omicidio di Sam: l’avido Carl (Giuseppe Verzicco).

La forza di “Ghost Il Musical” è soprattutto nella storia. Sono gli archetipi dell’amore che non può ritornare alla fisicità terrena a generare nel pubblico fascino e inquietudine. Dal mito di Orfeo che non può guardare la sua Euridice, se non a costo di perderla per sempre, fino alla letteratura romantica che ha ispirato gli atti bianchi di molti balletti, animati da spiriti di fanciulle innamorate. Un cast eccezionale capitanato da Giulia Sol, artista di punta di Tale e Quale Show, il varietà televisivo di Rai Uno. La regia e la scenografia sono di Federico Bellone, firma internazionale che ha contribuito al trionfo in Italia di grandi musical: Mary Poppins, Fame, West Side Story, The Bodyguard- Guardia del corpo, Dirty Dancing, Newsies, A qualcuno piace caldo. La regia associata e la coreografia sono di Chiara Vecchi. Il disegno luci è di Valerio Tiberi, light designer che ha lavorato nelle più note produzioni internazionali di musical e di opera lirica.

Per informazioni e prevendite è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net oppure contattare il botteghino del teatro al numero 0961-501818.