Ryanair annuncia 5 nuove rotte dalla Calabria

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, ha annunciato oggi (10 marzo) il suo più grande operativo estivo per la Calabria, con 19 rotte in totale di cui quattro nuove rotte da Lamezia per Genova, Memmingen, Vienna, Norimberga e una nuova rotta da Crotone per Venezia, supportando la ripresa del turismo e dell’occupazione in Italia ed in Calabria.

Ryanair è uno dei maggiori investitori esteri in Italia, con 25 nuovi aeromobili basati per l’estate 2022, che portano il numero totale di aeromobili in Italia a 92, con un investimento di oltre 9 miliardi di dollari, generando oltre 3.000 posti di lavoro altamente remunerati nel settore aviazione ed oltre 40.000 posti di lavoro indiretti in 29 aeroporti italiani.

Ryanair metterà in vendita più di 560.000 in questa estate 2022 (10% in più rispetto all’estate 2019 pre-pandemia) offrendo ai passeggeri calabresi un’ampia scelta di destinazioni europee in Germania, Regno Unito e Austria ed al turismo italiano la spinta tanto necessaria dopo due estati di rallentamenti legati alla pandemia.

L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair sulla Calabria includerà:

1 aereo basato a Lamezia – investimento di $ 100 milioni

19 rotte in totale – 16 da Lamezia Terme e 3 da Crotone

5 nuove rotte tra cui Genova, Memmingen, Vienna, Venezia e Norimberga

Oltre 1,7 milioni di passeggeri previsti nel FY23

Oltre 1.200 posti di lavoro totali, di cui 30 diretti

Affinché Ryanair possa offrire ancora ulteriore crescita e ripresa in Italia, la compagnia ha chiesto al governo presieduto da Mario Draghi di intraprendere 3 iniziative per collocare l’Italia in una posizione di vantaggio rispetto alle altre destinazioni turistiche europee:

Abolire immediatamente l’addizionale comunale sui viaggi aerei dal 1 aprile 2022 fino a marzo 2025,

Sospendere le tasse ambientali discriminatorie sui voli a corto raggio dall’UE, che sono contrarie ai principi del lavoro e della famiglia, limitano la libera circolazione delle persone e danneggiano il turismo in tutta Italia.

Per consentire ai viaggiatori da/per la Calabria di prenotare la loro vacanza estiva alla migliore tariffa possibile, stiamo lanciando una promozione con tariffe disponibili a partire da € 19,99 per i viaggi da marzo a ottobre, che devono essere prenotati entro sabato 12 marzo. Dal momento che queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, i clienti dovrebbero accedere a www.ryanair.com per evitare di perderle“.

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, siamo lieti di annunciare il nostro operativo estivo da record per la Calabria che offre 92 voli settimanali su 16 rotte da Lamezia Terme e 3 da Crotone, comprese 5 nuove rotte per Genova, Memmingen, Vienna, Venezia e il nuovo volo bisettimanale per Norimberga. Questa crescita rafforza il nostro impegno a sostenere la ripresa del mercato italiano con ulteriori collegamenti internazionali, dando allo stesso tempo una spinta al turismo in questa tanto attesa estate.

L’Assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso ha dichiarato: “L’attivazione di nuove rotte per la Calabria