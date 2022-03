Nasce a Catanzaro il Museo Diffuso di Arte Contemporanea

, il progetto di arte urbana che dal 2014 al 2019 ha coinvolto i più interessanti artisti della scena internazionale, che hanno lasciato in eredità. Insieme ad architetti, urbanisti, tecnici, artisti, narratori e docenti universitari, la nascita e lo sviluppo di MUDIAC, dando vita ad un processo inclusivo capace di generare impatto urbano, sociale e culturale.

A differenza di quello tradizionale, il Museo Diffuso crea i suoi percorsi espositivi all’interno di una definita area geografica, un’area libera, perché pubblica, fruibile gratuitamente in qualsiasi momento. MUDIAC nasce per essere della comunità e creato con la comunità, per rinnovare il tessuto creativo e far crescere il senso di riappropriazione degli spazi, dando valore a ciò che esiste.

Il MUDIAC si estende fisicamente tra le vie della città e per garantire la migliore esperienza dei visitatori, saranno realizzati supporti fisici (guide, materiali informativi, infografica) e supporti digitali (piattaforma web). La piattaforma web è pensata per contenere i contenuti di approfondimento e informazioni utili alla fruizione del museo, agli spostamenti e ai servizi e conterrà una sezione dedicata all’osservatorio urbano, in cui i cittadini saranno chiamati attivamente a contribuire al miglioramento del museo e della città. Inoltre, inserendosi nel dibattito sempre più diffuso sull’arte pubblica come strumento per la riabilitazione dei luoghi, entrerà a far parte della rete dei Musei diffusi nazionali.

MUDIAC verrà ufficialmente presentato alla città a partire da giugno 2022, ma in questi mesi è già attivo nell’organizzazione di laboratori specifici pensati per sviluppare i diversi aspetti di creazione del Museo Diffuso con e per la comunità.

Il primo laboratorio in presenza sarà sul Micro Design Urbano e si terrà il 31 marzo – 1 e 2 aprile. Verranno progettate le porte di accesso ai contenuti ed attraverso il design di segnali ed elementi informativi, sia reali che virtuali, verrà implementata l’esperienza dei fruitori di MUDIAC. Il risultato inciderà direttamente nel processo di trasformazione nel paesaggio urbano della città di Catanzaro. Gli esperti del laboratorio sono Stefano Ragazzo, consulente del Comune di Milano per lo sviluppo di progetti innovativi di urbanistica tattica e progettazione urbana, e Edoardo Suraci, direttore creativo e co-founder di Altrove.

Per l’iscrizione al laboratorio inviare una mail, completa di tutti i dati personali a: paola@altrove.org.