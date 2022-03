L’Università Magna Graecia di Catanzaro, da quest’anno, sarà sede degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e psicologo junior

L’Università Magna Graecia di Catanzaro, a partire da quest’anno, sarà sede degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e psicologo junior (Sezione A e Sezione B dell’Albo).

A comunicarlo ufficialmente il Ministero dell’Università e della Ricerca, nei giorni scorsi, a testimonianza dell’impegno concreto portato avanti dall’Ateneo di Catanzaro, in questi anni, nella crescita dei percorsi formativi già attivi, e con ottimo riscontro di gradimento tra gli studenti che si iscrivono all’Università, sia per quanto riguarda il corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, presieduto dalla Prof.ssa Liana Palermo, che per ciò che concerne il corso di laurea magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, presieduto dalla Prof.ssa Francesca Foti.

“Abbiamo raggiunto un traguardo significativo– ha dichiarato con soddisfazione il Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Prof. Giovambattista De Sarro – che premia la qualità dell’offerta formativa del nostro Ateneo che ha puntato con decisione sull’area della Psicologia e delle Neuroscienze, ampliando le proposte di formazione per i giovani calabresi e non solo. Quella di Psicologia si trattava di una scommessa che possiamo dire di aver vinto nell’interesse soprattutto dei nostri giovani che hanno trovato nell’Ateneo di Catanzaro un punto di riferimento importante nel proprio percorso di formazione.”

Nel contesto regionale, l’attivazione dell’Università Magna Graecia di Catanzaro quale sede degli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione, grazie alla fattiva collaborazione e sinergia stabilita con il dott. Armodio Lombardo, presidente dell’Ordine professionale degli Psicologi, rafforza ancora di più la missione sul territorio dell’Ateneo che continua così a garantire, anche in questo settore, le competenze professionali necessarie per operare al meglio.

L’Università Magna Graecia di Catanzaro, oltre ad essere quindi dal 2022 nuova sede di svolgimento degli esami di stato di abilitazione per la professione di psicologo, ospita già gli esami di stato per l’abilitazione alla professione di medico, farmacista, odontoiatra, dottore commercialista ed esperto contabile, assistente sociale e assistente sociale specialista.