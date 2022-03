La sezione Turismo di Unindustria Calabria incontra l’assessore Orsomarso

Un documento di indirizzi dal respiro strategico per lo sviluppo del settore turistico in Calabria è stato presentato dai vertici della Sezione Turismo di Unindustria Calabria all’Assessore regionale al ramo Fausto Orsomarso. Si tratta di un contributo particolarmente articolato, con visione sull’intera filiera, elaborato da un gruppo di lavoro dedicato, costituito da imprenditori e tecnici della stessa Associazione.

L’occasione è stata fornita da un incontro tenutosi presso la sede di Unindustria Calabria a Catanzaro, presenti il numero uno degli industriali calabresi Aldo Ferrara ed il presidente regionale della Sezione Demetrio Metallo, in cui si è discusso delle emergenze da affrontare nel breve e nel medio-lungo periodo, quali: gestione dei rifiuti e depurazione per garantire il decoro urbano e prevenire l’annosa emergenza mare pulito, manutenzione della viabilità ordinaria, miglioramento del sistema trasporti e dei collegamenti, garanzia rete internet e fibra per le aree a maggiore densità di strutture ricettive, corretto utilizzo della tassa di soggiorno. Al centro della discussione anche il riassetto del Dipartimento Turismo che appare essenziale ed inderogabile.

Il Presidente Metallo ed il Presidente Ferrara, nel ringraziare l’Assessore per la disponibilità, hanno garantito all’assessore la massima collaborazione per il rilancio del settore costretto a fare i conti con una pandemia che ha piegato l’intero tessuto economico nazionale, e che al momento si trova a dover affrontare una guerra in atto alle porte dell’Europa che rischia di compromettere ogni aspettativa di ripartenza.

“Unindustria Calabria – ha dichiarato il presidente Aldo Ferrara – si conferma un importante e prezioso interlocutore istituzionale per la sua capacità di elaborare proposte e progettualità a supporto dello sviluppo. Conferma di ciò il forte apprezzamento manifestato dall’assessore Orsomarso per l’articolato documento che gli è stato rappresentato e di cui sono certo si gioverà per la programmazione turistica dei prossimi tre anni. Il Turismo è un settore strategico per la nostra Regione non solo per il 14% di contributo al pil regionale ma anche perché rappresenta il brand Calabria”.

“La Sezione Turismo di Unindustria Calabria – ha sottolineato il presidente Demetrio Metallo – che rappresenta oltre 12.000 posti letto nella regione e che assicura centinaia di migliaia di presenze annuali, ha offerto la disponibilità della propria struttura organizzativa per concorrere a progettare il brand Calabria, forte della possibilità di rappresentare una terra ricca di risorse naturali e di bellezze invidiabili, tanto dal punto di vista paesaggistico che culturale e naturalistico”.

L’assessore Orsomarso, ha ringraziato il sistema locale di Confindustria per la concreta collaborazione offerta ed ha illustrato quali saranno le linee guida della Giunta Regionale e del suo assessorato, che convergono in molti punti con il documento presentato.