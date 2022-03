IL 24 aprile il “Lions Day” Catanzaro, visite gratuite per la prevenzione in età pediatrica al “Pugliese-Ciaccio”

Il Distretto Lions e Leo 108 YA si prepara a celebrare il Lions Day – la Giornata mondiale dell’investitura Lions – onorando il principio ispiratore dell’azione del club service: “Siamo il mondo di cui ci prendiamo cura”. Domenica 24 aprile, infatti, anche a Catanzaro si celebra il “Lions Day” distrettuale: il Lions Club Catanzaro Host, guidato dal presidente Antonio Scarpino, con la preziosa collaborazione di ACSA&STE ONLUS e CISOM (Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta), ha scelto di onorare questa importante giornata con attività che guardano alla salute dei più piccoli, attraverso visite gratuite per la prevenzione in età pediatrica. Dalle 9 alle 13 del 24 aprile, nell’area materno infantile dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” (IV Piano Scala A) potranno essere prenotate per visite al numero 351.8237102 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), per le visite negli ambulatori di: Chirurgia pediatrica, Urologia Pediatrica, Ortopedia Pediatrica, Pediatria, Auxologia, Reumatologia, Diabelotogia, Allergologia, Psicologia, Psicoterapia, Oculistica, Orl Ginecologia, Chirurgia Orale. La segreteria organizzativa dell’evento è affidato alla dottoressa Marika Biamonte.

“Celebrare il Lions Day con l’organizzazione delle visite gratuite per la prevenzione in età pediatrica è una occasione per rilanciare la nostra attività in presenza, sempre in sicurezza, con slancio ed entusiasmo al servizio della comunità – afferma il presidente del Lions Club Catanzaro Host, Antonio Scarpino -. I due anni che abbiamo vissuto sono stati intensi e molto difficili, ma piuttosto che scoraggiarci, abbiamo concentrato il nostro impegno nel supporto delle categorie più deboli. Abbiamo aiutato tante famiglie bisognose. La giornata dedicata alla prevenzione delle patologie pediatriche più diffuse, sempre in maniera totalmente gratuita si inquadra in questa direzione: vogliamo offrire un servizio altamente qualificato e specialistico a coloro che hanno difficoltà economiche di accesso a tali prestazioni. Per questo ringraziamo l’Azienda “Pugliese-Ciaccio” che ci ospita e invitiamo quanti vorranno fruire delle visite a prenotarsi al più presto al numero dedicato”.