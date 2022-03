Guerra in Ucraina, ritirata dalla Prociv la raccolta di indumenti e alimenti fatta dal consigliere comunale Andrea Critelli

Nei giorni scorsi il consigliere comunale di Catanzaro Andrea Critelli ha messo a disposizione il negozio di famiglia per renderlo un punto di raccolta in cui i cittadini potessero portare tutti i beni di prima necessità da far arrivare in Ucraina. Sabato scorso la Protezione Civile ha ritirato dal negozio gli oltre 50 pacchi che erano stati portati dalle persone e che confluiranno nelle altre tantissime donazioni fatte in altri punti della città per poter essere portati a coloro che stanno vivendo il dramma della guerra.

“Con una situazione drammatica come quella a cui stiamo assistendo – spiega Critelli – non potevo starmene con le mani in mano, sono contento di vedere che i cittadini hanno aderito in tanti, mostrando la loro sensibilità e il loro buon cuore”.

Andrea Critelli continua a mettere a disposizione il negozio di famiglia per la raccolta di indumenti e alimenti di prima necessità, per altre info contattare il numero 3334105752.