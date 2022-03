Firmata la Convenzione tra l’Associazione Ferrovie in Calabria e la Fondazione FS Italiane

Un nuovo, storico capitolo, si apre nel panorama del trasporto ferroviario calabrese, con particolare riferimento al settore turistico. E’ stata infatti firmata nella mattinata del 5 marzo presso lo splendido Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa, la Convenzione tra l’Associazione Ferrovie in Calabria e la Fondazione FS Italiane, fondazione costituita da Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, che mira a preservare nel tempo e valorizzare il patrimonio ferroviario nazionale, dai rotabili ferroviari utilizzati per treni turistici o monumentati, agli archivi, alle collezioni di cimeli conservate nei musei, alle linee ferroviarie riconosciute come turistiche dalla specifica legge nazionale 128/2017.

La Fondazione FS Italiane, dalla sua costituzione risalente al 2013, ha avviato numerosi rapporti con le associazioni di appassionati di trasporto su rotaia, presenti sul territorio nazionale, condividendo con esse il fine di valorizzare il patrimonio ferroviario italiano: con l’Associazione Ferrovie in Calabria, principale realtà associativa calabrese impegnata in questo settore ed in quello dell’organizzazione di treni turistici, i rapporti sono stati avviati lo scorso 2021, in occasione della nascita de “Il Treno degli Dei”, il servizio ferroviario espletato con materiale rotabile storico tra Reggio Calabria Centrale e Paola via Tropea che nel mese di agosto dello scorso anno ha riscosso un successo di pubblico senza precedenti.

E proprio per consolidare questo proficuo rapporto, la dirigenza della Fondazione FS Italiane con a capo il Direttore Generale Luigi Cantamessa, valutando positivamente il contributo dell’Associazione calabrese nell’ambito della salvaguardia della storia, della tecnica ed in generale del trasporto su rotaia nella nostra regione, ha ufficializzato la collaborazione attraverso una specifica Convenzione che aprirà la strada a nuovi servizi turistici sulle tratte ferroviarie calabresi appartenenti alla rete RFI.

Su tutto il territorio nazionale, sono 24 le Associazioni convenzionate con Fondazione FS Italiane, operanti in pressochè tutte le Regioni: lo scorso 5 marzo, quindi, in occasione del rinnovo delle convenzioni già in essere e l’avvio di nuovi rapporti, ha sancito l’ingresso ufficiale della Calabria.

Il Presidente dell’Associazione Ferrovie in Calabria, Roberto Galati, durante il suo intervento rivolto alla Dirigenza di Fondazione FS Italiane ed ai rappresenti delle Associazioni avvenuto precedentemente alla firma della Convenzione, ha brevemente riassunto le attività e le battaglie associative portate avanti dalla nascita dell’Associazione risalente al 2012 ad oggi, dalla valorizzazione della Ferrovia Jonica (e relativa battaglia per l’elettrificazione, oggi in corso), alle istanze per l’istituzione di collegamenti Frecciarossa diretti tra la Calabria ed il