FILCAMS CGIL Calabria: “Turismo, Orsomarso apra il confronto”

competenze e a come, gli Enti Bilaterali di settore , ad esempio, posso essere di supporto al rilancio ed alla tenuta del settore.

L’auspicio è che l’assessore Orsomarso colga lo spirito e la volontà di confrontarsi e misurarsi su temi certamente complessi e che meritano un confronto strutturato e serrato, tanto è che la Filcams CGIL Calabria ha chiesto che vengano convocate sia le parti datoriali che sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi nazionali dei Settori attinenti al Turismo poiché, riteniamo, c’è bisogno, specie in questa fase, di mettere assieme tutte le energie e le intelligenze possibili per il bene della Calabria e per le sue prospettive future.

Giuseppe Valentino

Segretario Generale

FILCAMS CGIL Calabria