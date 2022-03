Covid: sabato webinar su utilizzo e prescrizione delle terapie precoci

Il gruppo tecnico regionale per l’emergenza pandemica e il Dipartimento Salute della Regione Calabria hanno organizzato un webinair dedicato all’utilizzo e alla prescrizione delle terapie precoci per curare il Covid-19.L’evento si terrà sabato 2 aprile, alle 10.30, e sarà presieduto dal professor Carlo Torti, ordinario di malattie infettive e tropicali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.L’iniziativa è rivolta ai medici di medicina generale, a quelli in servizio nelle USCA, e a tutti i sanitari impegnati nel contrasto alla pandemia.A tal proposito, la Regione Calabria ha abilitato ulteriori medici a prescrivere queste terapie, individuando nuovi centri nei quali i pazienti affetti da Covid possono essere visitati e ricevere le cure necessarie.L’elenco dei centri è consultabile online, sul sito della Regione Calabria: https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27763.Spetterà al medico entrato in contatto con il paziente positivo compilare una scheda di prearruolamento e prenotare direttamente una visita presso uno dei centri abilitati per l’eventuale prescrizione dei farmaci antivirali.