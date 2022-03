Catanzaro, venerdì arriva Selvaggia Lucarelli per presentare il suo libro “Crepacuore. Storia di una dipendenza affettiva”

E’ una giornalista e opinionista nota e discussa, spesso al centro di polemiche e critiche per il suo modo diretto di esprimere quello che pensa, senza peli sulla lingua. Lei è Selvaggia Lucarelli e venerdì 25 marzo, alle ore 18.30, sarà al Best Western Hotel Perla del Porto di Catanzaro, nel quartiere marinaro, per un evento speciale targato libreria Ubik.

Lucarelli presenterà il suo nuovo libro “Crepacuore”, Rizzoli editore, nel quale porta alla luce un fenomeno a cui spesso non viene dato un nome: la dipendenza affettiva.

“Quando non eravamo insieme sentivo uno strano disordine emotivo, una specie di febbre, di sete che dovevo placare. Vivevo le mie giornate senza di lui come un intervallo, una pausa dell’esistenza. Mi spegnevo, in attesa di riaccendermi quando lo avrei rivisto. Ero appena diventata una giovane tossica, convinta, al contrario, di aver colmato quella zona irrimediabilmente cava della mia esistenza”. Queste sono le parole con le quali Selvaggia Lucarelli descrive gli esordi di una relazione durata ben quattro anni in cui nulla nella sua vita ha avuto scampo: dal lavoro agli amici, l’ossessione per una storia che non aveva alcuna possibilità di funzionare, piano piano, ha intaccato tutto quello che la circondava. Perfino l’amore per suo figlio, che finisce trascurato tra decisioni imprudenti e un’asfissiante sindrome abbandonica.

Come è uscita fuori da questo tunnel affettivo? Selvaggia lo spiegherà venerdì 25 marzo attraverso un racconto che potrà essere strumento prezioso per tantissime persone, sia uomini che donne, che si sono trovate e sono ancora in questa difficile situazione.