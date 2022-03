Catanzaro – Teatro Politeama, con Baglioni al via gli eventi fuori abbonamento

Catanzaro è finalmente pronta a ospitare una serie di grandi eventi, tutti sul palcoscenico del Teatro Politeama. Si partirà martedì 8 marzo quando al Teatro Politeama di Catanzaro farà tappa il tour “Dodici note solo” di Claudio Baglioni, che da mesi ha già fatto registrare il tutto esaurito. L’evento è fuori abbonamento rispetto al cartellone ufficiale del Teatro e apre di fatto la stagione a una serie di nuovi imperdibili eventi extra stagione. Dopo l’attesissimo concerto di Baglioni, infatti toccherà a Fiorella Mannoia: la cantante romana si esibirà sul palco catanzarese il prossimo 20 aprile con la sua band per la data calabrese del tour “La Versione di Fiorella” che segna per lei un ritorno sui palcoscenici teatrali dopo i concerti tenuti la scorsa estate, per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”.

Il 9 maggio sarà invece il turno della voce calda, limpida e sicura di Mario Biondi che ripercorrerà con il suo pubblico le tappe che l’hanno portato ad essere l’artista completo di oggi, con tutte le caratteristiche di performer ed autore internazionale.

Al Teatro Politeama c’è ancora un altro fuori programma previsto per il prossimo 16 novembre, quando sul palcoscenico catanzarese salirà l’imprevedibile duo formato da Pio e Amedeo. I comici pugliesi porteranno in scena il loro “Felicissimo show”, lo spettacolo che raccoglie l’eredità di “Felicissima sera”, il programma televisivo che li ha visti protagonisti lo scorso anno su Canale 5 e che ha regalato al duo oltre il 27% di share con picchi di oltre il 29% per 5 milioni e mezzo di telespettatori.

Va ricordato poi l’evento riprogrammato per il prossimo anno: è stato infatti spostato al 2 aprile 2023 il concerto di Ermal Meta, con i biglietti validi per le rispettive nuove date.

Le prevendite dei biglietti per assistere a tutti gli eventi fuori cartellone al Teatro Politeama, possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.