Capigruppo maggioranza regionale : “La Regione si prende la gestione degli aeroporti, evidente cambio di passo in tutti i settori”

“Il cambio di passo dettato dal nuovo corso regionale è talmente evidente che sembra sia passato più di un anno dall’insediamento di Roberto Occhiuto. In realtà sono all’incirca 4 mesi, ma sono state già fatte così tante cose che non si può non pensare al meglio per l’avvenire della Calabria. Siamo felici che anche il comparto aeroportuale adesso venga gestito direttamente dalla Regione”. Commentando la notizia del giorno, i Capigruppo di Maggioranza in Consiglio regionale esaltano il lavoro del Presidente e della sua Giunta, e guardano avanti.

“Non era mai accaduto che un Governatore rispettasse con questa velocità i punti cardine del programma elettorale. Va dato atto a Roberto Occhiuto che in pochissimo tempo sia riuscito a dare una netta impronta del suo modus operandi in diversi settori, iniziando dalla Sanità e arrivando oggi agli aeroporti. Ovviamente non è finita qui. Ancora c’è un mare di problemi da affrontare, con continui imprevisti ed emergenze ad ostacolare il percorso. Ma la sicurezza che infonde questo corso regionale non si è mai registrata prima. Anche in questo caso, infatti, ciò che ha detto nei mesi scorsi il Presidente lo ha fatto”.