Associazione Amici della Musica, a Catanzaro il duo Giuseppe Nova ed Elena Piva

Due strumenti solisti che si combinano tra di loro in unica “voce”. Flauto e arpa, due strumenti antichi dai “colori” unici nel contesto musicale. A esaltarne le qualità saranno Giuseppe Nova ed Elena Piva, nell’evento che si terrà venerdì 18 marzo, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo ‘De’ Nobili’ di Catanzaro, organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, presieduta da Daniela Faccio.

«E’ la prima volta – ha dichiarato la presidente – che ospitiamo due musicisti che suonano il flauto e l’arpa. Un concerto che non desta solo grande curiosità, ma che ha una cifra artistica di grande livello in Giuseppe Nova ed Elena Piva. Artisti che continuano a tracciare una linea di continuità nella stagione concertistica che ci sta dando enormi soddisfazioni, sia di critica che di pubblico».

Numerose sono le composizioni che ci hanno regalato i grandi Maestri del passato. Da Mozart a Donizetti, da Marcello a Corelli, da Bizet a Ravel, da Grandjany a Naderman e Tulou, da Stamitz a Ibert, il repertorio scelto da Giuseppe Nova ed Elena Piva metterà in luce brani che conservano da sempre un fascino immortale. «Ogni musica, un dipinto. Ogni composizione, un succinto universo», afferma Giuseppe Nova. Il dialogo tra flauto e arpa creerà una tensione musicale di rilievo, grazie all’attenzione dei due musicisti nel dare corpo alle stesure originali degli spartiti.

Giuseppe Nova, discepolo del celebre flautista Maxence Larrieu, e artista pluripremiato in Italia e all’estero, vanta una brillante carriera che lo ha portato a tenere concerti e master Class in Europa, Americhe, Asia, esibendosi in celebri sale da concerto con rinomate orchestre. Considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, il Washington Post ha definito «affascinante» la sua interpretazione nella capitale statunitense.

Elena Piva, prima arpa dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, vanta collaborazioni con varie orchestre tra le quali, Filarmonica e Teatro alla Scala, Teatro Comunale di Bologna, Svizzera Italiana, Settimane di Stresa, Teatro dell’Opera di Roma. Ha eseguito come solista, in diverse occasioni, il ‘Concerto di Mozart per arpa, flauto e orchestra’ con formazioni quali “I Solisti Veneti”, l’Orchestra di Stato della Romania e l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”.

Sarà possibile assistere al concerto di Giuseppe Nova ed Elena Piva con l’abbonamento per l’anno 2022 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto. L’ingresso sarà consentito solo se muniti di Super Green Pass e di mascherina FFP2.