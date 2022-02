Unindustria Calabria esprime apprezzamento per l’imminente riapertura del Fondo Calabria Competitiva deliberata dalla Giunta regionale con l’aumento di ulteriori 50mln

L’aumento della dotazione finanziaria del Fondo Calabria Competitiva – dichiara il Presidente Ferrara – che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato erogati direttamente da Fincalabra, è una misura già particolarmente apprezzata dagli imprenditori e risponde alla carenza di liquidità delle micro e piccole imprese a seguito del protrarsi della pandemia e delle relative conseguenze.

La preservazione del sistema produttivo in questa complessa fase economica, peraltro aggravata dal caro bollette e materie prime, risulta infatti prerequisito essenziale per cogliere appieno le risorse Europee ed avviare una nuova stagione di rilancio dell’economia, attraverso misure espansive di politica industriale basate su investimenti e modernizzazione del sistema imprenditoriale.

In tale direzione non si può che esprimere – conclude Ferrara – apprezzamento al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, all’Assessore Rosario Varì e al DG del Dipartimento Francesco Venneri per l’impegno profuso in questa delicata fase di ripartenza, attuando misure efficaci per una politica di resilienza, prodromica ad un’azione propulsiva di crescita e sviluppo del territorio.