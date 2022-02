Pnrr, Guarascio: “Lamezia può ottenere 800 milioni di euro”

“Lamezia Terme e la grande opportunità del Pnrr” è il tema su cui sono concentrati gli ultimi incontri del movimento politico “Nuova Era” e che sarà al centro di un’iniziativa pubblica in programma nei prossimi giorni in città.

Su impulso del presidente e consigliere comunale Eugenio Guarascio il movimento politico – rappresentato in Consiglio comunale anche da Lucia Cittadino – ha promosso numerosi confronti tematici con esperti e addetti ai lavori. I risultati di queste giornate di approfondimento sono stati rielaborati all’interno di un documento che contiene più proposte e progetti di immediata utilità e dalle grande portata innovatrice per la città.

Il Pnrr, Piano nazionale rilancio e resilienza presentato dall’Italia e dagli altri paesi dell’Unione europea, fornisce infatti una serie di opportunità e di finanziamenti su cui istituzioni, articolazioni economiche e sociali ora devono concentrare ogni sforzo. Ma sono necessarie competenze, rapidità e una chiara visione di futuro. Basti pensare che la sola città di Lamezia Terme potrebbe ottenere ben 800 milioni di euro, attraverso progetti mirati all’interno delle 6 Missioni previste dal Pnrr, e concrete possibilità di assunzione nella Pa lametina si aprono per i nostri giovani laureati.

“Nuova Era” è pronta a fare la sua parte per garantire che questa imperdibile opportunità possa segnare un nuovo inizio per la città di Lamezia Terme.