Lamezia Terme – “Costruttori di futuro”: il Liceo “Tommaso Campanella” con oltre 270 nuovi iscritti

Il Liceo “Tommaso Campanella” da sempre, nel predisporre le attività di “orientamento” pone al primo posto le attitudini, gli interessi, le potenzialità, le abilità, le motivazioni e le aspirazioni, l’emotività, la rappresentazione di sé, i bisogni reali di ogni singolo alunno per valorizzare l’intelligenza di ciascuno. D’altronde, chiarisce la prof.ssa Serra, funzione strumentale per l’Orientamento, “si è consapevoli che l’orientamento è quel processo, articolato in attività strutturate, che aiuta l’alunno a scoprire la propria “vocazione”, parola desueta, ma molto precisa nella sua accezione, attraverso la quale il giovane non viene solo orientato verso un determinato tipo di ordine di scuola e futura possibile professione, ma soprattutto verso una vita personale, realizzata e adeguata alle reali aspettative”.

“Orientare”, per il team di insegnanti guidati dalla prof.ssa Serra, significa, pertanto, prospettare un futuro riconducibile alle proprie naturali inclinazioni ma soprattutto considerare l’orientamento una modalità educativa permanente e trasversale, parte integrante del processo educativo al fine di una formazione autonoma e responsabile.

Questa la filosofia che da sempre accompagna il progetto del Liceo Campanella; un progetto corrispondente alle esigenze del tempo, un percorso di successo che permette risultati importanti tanto da posizionarlo tra i primi istituti sul territorio regionale con il più alto numero di iscritti.

D’altronde il Liceo Campanella è conosciuto per le molteplici “vocazioni”; il Liceo Linguistico con la sua inclinazione alla formazione culturale e letteraria delle lingue e delle culture straniere favorendo sia l’accesso alle facoltà universitarie che l’inserimento in percorsi professionali all’estero arricchito con il doppio diploma francese, Esabac; il Liceo delle Scienze Umane orientato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali; Il Liceo delle Scienze Umane/economico-sociale, definito il “Liceo della contemporaneità”, nato per l’esigenza di un nuovo profilo di studi che porti il mondo nelle aule di scuola e doti gli allievi dei linguaggi necessari per “leggerlo” e interpretarlo; il Liceo Musicale che unisce in sé tradizione classica, sapere scientifico, competenza linguistica e cultura musicale; il Liceo Coreutico in grado di assicurare agli studenti una duplice preparazione, quella liceale e quella professionale, una innovativa esperienza di “contaminazione” che mira a rendere la danza una disciplina istituzionale di valore formativo e culturale. europeo.

In questa visione il Liceo “Tommaso Campanella” è sempre in fermento per offrire