Giustizia: accordo Regione – Procura di Reggio per la dematerializzazione e la digitalizzazione degli atti dei processi antimafia

“La Giunta regionale riunitasi questo pomeriggio ha deciso di stanziare i 20 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della Cultura, tramite il Piano nazionale borghi previsto dal Pnrr, alla cittadina di Gerace, in provincia di Reggio Calabria.

Le risorse europee serviranno a sostenere progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi, tramite la realizzazione di un numero limitato di interventi.

I progetti dovranno prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari.

Una grande opportunità, dunque, per Gerace e per la sua comunità. Mi recherò presto presso il Comune reggino per ufficializzare questa importante novità e per incontrare l’amministrazione e la cittadinanza”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.