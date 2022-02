Focus su Sacal e Sorical. Mercoledì a Lamezia l’incontro promosso da Raffaele Mammoliti. Concluderà i lavori Nicola Irto

Si terrà Mercoledì 16 Febbraio alle ore 14.45, al Grand Hotel di Lamezia Terme, il Focus promosso dal Consigliere regionale Pd Raffaele Mammoliti per discutere della difficile fase che stanno attraversando Sacal e Sorical. La gestione degli aeroporti e dell’acqua in Calabria richiede solerzia e soluzioni adeguate. Si tratta di settori cruciali e fondamentali per il futuro della nostra Regione e soprattutto di grande interesse collettivo, in quanto attengono a diritti fondamentali della persona che, per troppo tempo, in Calabria sono stati poco tutelati e non resi pienamente effettivi.

Per tale ragione l’incontro si propone, attraverso l’ascolto di attori importanti e di esponenti del mondo sindacale, l’obiettivo di calibrare al meglio l’azione politica e legislativa del gruppo Pd del Consiglio regionale al fine di arrivare a soluzioni concrete, condivise ed efficaci.

All’incontro esprimeranno il loro punto di vista Santo Biondo Segr. Generale Uil Calabria, Nino Costantino Segr. Generale Filt Cgil Calabria, Salvatore Mancuso Segr. Generale Ust Cisl Magna Graecia, Francesco Gatto Segr. Generale Filctem Cgil Calabria. Interverrà inoltre Ernesto Alecci Consigliere regionale Pd, mentre concluderà i lavori Nicola Irto Capigruppo Pd Consiglio regionale della Calabria.