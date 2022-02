Farmabusiness, assolto l’ex assessore regionale Tallini

Domenico Tallini, ex consigliere e assessore regionale, è stato assolto «perché il fatto non sussiste» al termine del processo celebrato con il rito abbreviato e scaturito dall’operazione “Farmabusiness” della Dda di Catanzaro.

Per Tallini, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso, erano stati chiesti sette anni e otto mesi di reclusione.

Il 19 novembre 2020, data in cui è scattata l’inchiesta, il politico è stato posto agli arresti domiciliari. Successivamente il Tribunale della Libertà ha annullato la misura e l’annullamento è stato confermato dalla Cassazione.