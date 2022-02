Catanzaro, Mangialavori: “Centrodestra sceglierà migliore candidato possibile”

“Il centrodestra sceglierà il miglior candidato sindaco possibile per Catanzaro”.

Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori.

“La nostra coalizione – spiega – sta lavorando per individuare un candidato unitario, una personalità che, oltre a rappresentare al meglio l’intero centrodestra, abbia un’idea vincente per Catanzaro”.

“Il centrosinistra, come al solito – aggiunge Mangialavori -, marcia diviso ed è alle prese con la difficile risoluzione di problemi interni: il Pd deve evitare che il congresso provinciale si trasformi nell’ennesima lotta fratricida, mentre il M5S è in cerca di una bussola dopo la defenestrazione per via giudiziaria del proprio capo politico”.

“Il momento – conclude il coordinatore azzurro – è dunque estremamente favorevole e il centrodestra deve fare tutto il possibile per stoppare qualsiasi fuga in avanti e per replicare il modello vincente delle ultime elezioni regionali, continuando il suo buon governo in città“.