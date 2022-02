Anche Catanzaro aderisce alla protesta simbolica promossa da Anci in tutta Italia contro il caro bollette. Stasera, dalle 20, per mezz’ora la statua del Cavatore resterà al buio come molti altri monumenti e piazze delle piccole e grandi città italiane. “L’amministrazione comunale condivide il grido d’aiuto lanciato dagli enti locali a livello nazionale – afferma il sindaco Sergio Abramo – affinché sia garantito un sostegno immediato e adeguato per far fronte all’aumento delle spese conseguenti al caro energia. L’incremento dei costi di luce e gas anche per i Comuni non potrà, infatti, che avere conseguenze negative e dirette sulla qualità e la continuità dei servizi essenziali, oltre che sulle tasche degli stessi cittadini già vessati da bollette salite alle stelle. L’auspicio è che il Governo Centrale determini al più presto misure urgenti a sostegno delle amministrazioni”.