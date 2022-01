Personaggio dell’anno, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori, il comico e conduttore Valerio Lundini arriva al Teatro Politeama di Catanzaro. L’appuntamento fuori abbonamento di giovedì 27 gennaio, alle ore 21, con “Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour teatrale” sarà l’occasione per Lundini di incontrare il pubblico dal vivo, portando con sé il suo rinnovato linguaggio di comicità televisiva. Dopo gli ascolti da record in seconda serata su Rai Due, con le irriverenti interviste di Una Pezza di Lundini, il conduttore porta per la prima volta sui palcoscenici dei grandi teatri italiani sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto proposto nel suo inconfondibile stile.

Lundini ha portato nella televisione italiana un inedito, rinnovato e originale late night comedy, con servizi surreali lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e dai cliché. Con lo spettacolo teatrale il pubblico avrà modo di scoprire la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un nuovo fuoriclasse della risata inaspettata che vanta, lontano dalla tv, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, ma anche come fumettista, in radio come autore e non solo. Lo scorso anno è uscito anche il suo primo libro dal titolo Era meglio il libro – una raccolta di racconti e schegge surreali e irresistibili pubblicato da Rizzoli – entrato direttamente al primo posto nella classifica Bestseller di IBS Libri Narrativa Italiana. Nell’estate 2021 con il suo primo trionfale tour de “Il Mansplaning spiegato a mia figlia” ha registrato ovunque sold out: lo show ha riscosso un enorme riscontro di pubblico e di consenso tra gli addetti ai lavori, ribadendo l’eclettica creatività del comico e presentatore romano.