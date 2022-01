Vaccini, Occhiuto: “Hub paralleli nelle scuole grazie alla disponibilità di genitori-sanitari”

“Tantissime scuole stanno aderendo all’iniziativa della Regione Calabria, nata grazie a un’idea della vice presidente Princi, che ha come obiettivo quello di creare dei veri e propri hub vaccinali paralleli all’interno degli istituti scolastici.

Questi presidi saranno gestiti utilizzando solo in minima parte il personale sanitario già impegnato in altri centri di somministrazione, ma si avvarranno soprattutto del prezioso contributo dei genitori degli studenti che per mestiere fanno i medici o gli infermieri, e che volontariamente si sono resi disponibili a mettere la propria professionalità al servizio della collettività.

Così, avremo decine e decine di nuovi hub presso le scuole, ai quali potranno rivolgersi gli alunni, il personale scolastico e anche i genitori dei ragazzi.

Una bella novità che, una volta strutturata, darà nuovo impulso ad una campagna vaccinale che in Calabria, ormai da settimane, si conferma un successo, nei numeri e nell’organizzazione.

La nostra Regione, dall’1 dicembre 2021, è prima in Italia per dosi somministrate in relazione ai target fissati dal generale Figliuolo. Tantissime le prime dosi inoculate, e tra queste in continua crescita quelle pediatriche.

Questa è la strada giusta da seguire per tentare di arginare la diffusione del virus e per prepararsi ad una convivenza sostenibile – che vada ad impattare il meno possibile sulla rete ospedaliera – con il Covid”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.