Terapie intensive pediatriche, Sapia (Alternativa) lancia un appello al commissario Occhiuto

«La Calabria ha urgente bisogno di terapie intensive pediatriche munite di tutto il necessario. È un dovere morale nei riguardi dei nostri bambini e della piccola Ginevra, che purtroppo non ce l’ha fatta. Chiedo al commissario Roberto Occhiuto che questa sia la sua priorità e mi attendo azioni immediate». Lo afferma, in una nota, il deputato di Alternativa Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità, il quale ricorda: «Nel merito avevo interrogato il governo in tempi lontani, sollecitando ascolto e risposte, consapevole della necessità di ulteriori sforzi rispetto a quelli compiuti per attrezzare l’ospedale di Cosenza. Non è più possibile perdere altro tempo, bisogna andare ai fatti e tutelare i più piccoli, che non sono figli di un dio minore». «Come tutti i calabresi – prosegue il parlamentare di Alternativa – mi stringo attorno alla famiglia di Ginevra, esprimendo commossa vicinanza. Le parole e i sentimenti non bastano, però. Dobbiamo lavorare tutti perché i nostri bambini abbiano risposte in Calabria e perché nella regione ci siano le dotazioni e il personale che occorrono. È il momento di mettere da parte le logiche dei numeri e di far prevalere il diritto alla salute. Serve anzitutto la volontà politica, perché i bambini – conclude Sapia – sono la speranza e il futuro della Calabria».