Squillace: riaperto il centro di riabilitazione dell’Asp di Catanzaro, Parentela (M5S) soddisfatto

«La riapertura del centro riabilitativo di Squillace, prevista per il prossimo lunedì 31 gennaio, è un’ottima notizia per tutti i cittadini del comprensorio, che così riavranno un servizio indispensabile». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che aggiunge: «Ringrazio il commissario dell’Asp di Catanzaro, Ilario Lazzaro, cui avevo chiesto di salvaguardare le attività di questa struttura, di proprietà del Comune di Squillace. Grazie all’attenzione dei vertici dell’Asp, insieme ai sindaci e alle altre rappresentanze locali – conclude Parentela – siamo riusciti a mantenere questo presidio sanitario, peraltro in un periodo molto delicato per la sanità pubblica regionale. Continuerò nel mio impegno in favore della tutela della salute del territorio».