Rientro a scuola in Calabria rinviato. L’ordinanza di Occhiuto

In Calabria si tornerà tra i banchi di scuola il 10 gennaio. La Regione ha ratificato il provvedimento che si è reso necessario per via della diffusione della pandemia da coronavirus. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ha sottoscritto quindi un’ordinanza con la quale vengono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per i giorni 7 ed 8 gennaio 2022 per i motivi di carattere sanitario. Contestualmente, a cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale, saranno realizzate “iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale con particolare riferimento ad “open vax day” per la fascia di età 5-11 anni e, più generalmente, alla popolazione studentesca under 18”.

