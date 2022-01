Pnrr – Nesci: “Alla Calabria 180 milioni per asili nido”

“Continua il nostro lavoro per garantire l’assegnazione di fondi per lo sviluppo del Mezzogiorno. Grazie alla Quota Sud, alle regioni meridionali andrà il 55% dei fondi del PNRR previsti per la costruzione di nuovi asili nido. Nello specifico la Calabria riceverà oltre 180 milioni di euro, risultando così la terza regione in ordine di finanziamenti dopo Campania e Sicilia. Una mole di risorse che consentirà di ridurre il divario di cittadinanza rispetto ad altre regioni e garantire ai cittadini l’erogazione di servizi essenziali”. Lo rende noto la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.