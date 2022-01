Nascondeva in casa droga e armi: un arresto nel Catanzarese

I carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato a Satriano un 31enne, con vari precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.

L’arresto è scaturito dalla perquisizione effettuata dai militari in un box auto, di cui il 31enne aveva l’uso esclusivo, all’interno del quale sono stati trovati due chilogrammi di marijuana, 55 grammi di cocaina e 33 grammi di hashish, oltre a due bilancini elettronici di precisione.

In una sacca di stoffa, sempre all’interno del box auto, é stata trovata anche una pistola, marca Beretta modello 92, dello stesso tipo di quelle in uso alle forze di polizia, con il numero di matricola cancellato, insieme ad un caricatore, contenente tre proiettili, e materiale per la pulizia della stessa arma.

L’arrestato é stato portato nel carcere di Catanzaro. (ANSA)