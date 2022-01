Integrazione e funzione del “Pugliese-Ciaccio”, Direttori di U.O.C. dell’Azienda ospedaliera e responsabili SOD replicano al rettore dell’Umg

Direttori di Unità operativa dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e Responsabili di strutture operative a valenza dipartimentale intervengono con una breve nota per replicare alle affermazioni del rettore dell’Università “Magna Graecia, De Sarro, in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate sul “valore” dei primari del nosocomio regionale. Di seguito il testo della nota congiunta:

“Se ‘errare humanum est, perseverare autem diabolicum’. Con rammarico occorre rilevare come il Magnifico Rettore dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro non abbia imparato nulla dalla famosa locuzione latina.

Molti, infatti, ricorderanno lo scivolone di qualche anno fa, quando il “Magnifico” ebbe a dire che i Direttori facente funzione dell’Azienda Ospedaliera fossero tutti “raccomandati” dalla politica, al contrario dei “propri” professori diventati tali per “merito” (poi basterebbe solo leggere i cognomi ricorrenti).

A distanza di tempo il “Magnifico” ci riprova con una nuova e discutibile dichiarazione: “in passato c’erano grandi primari”.

La domanda sorge spontanea: quelli attuali, forse non lo sono ? (non è dato sapere). Si è ben compresa la scarsa considerazione del “Magnifico” nei confronti degli ambienti ospedalieri del Capoluogo, ma dovrebbe ricordare a se stesso che si sta parlando sempre della stessa Università, UMG, sprovvista da sempre di un Pronto Soccorso (una delle poche se non, addirittura, l’unica in Italia); della stessa Università che utilizza la bistrattata A.O. “Pugliese-Ciaccio” per ottenere l’accreditamento delle proprie Scuole di Specializzazione; della stessa Università nella quale, durante i fine settimana, trovare un medico è paragonabile ad una caccia al tesoro; della stessa Università che chiede ulteriori sacrifici per attivare nuovi posti letto Covid (è notizia di ieri) ai vari nosocomi, tenendo sempre fuori se stessa da tali sacrifici (ricordiamo il padiglione C, Villa Bianca?). L’elenco sarebbe ancora lungo e noioso.

Resta inteso che i Direttori dell’A.O. Pugliese- Ciaccio, condividono l’idea dell’integrazione come opportunità irripetibile, in quanto appare chiaro che insieme si possa rispondere efficacemente ai bisogni di salute della comunità (a patto che ciò si realizzi nel rispetto dei ruoli e delle professionalità di ciascuno) e sono altrettanto convinti che la maggior parte dei colleghi universitari non condividano il “De Sarro pensiero” .

I Direttori sono sempre pronti a collaborare a questo ambizioso e decennale obiettivo, ma se il buon giorno si vede dal mattino, non sembra si sia partiti con il piede giusto”.

