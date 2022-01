Incidente stradale nel Catanzarese: muoiono due 19enni

Drammatico incidente ieri sera a San Sostene, lungo la SS106 dove, per cause in corso di accertamento, un’auto, una Peugeot 207 è finita fuori strada, ribaltandosi, causando la morte di due persone di 29 anni, entrambi originari di Roccella Jonica.

Sul posto è giunta una Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato. Il loro intervento è servito ad estrarre una delle salme rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo ed alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.