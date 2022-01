Il Teatro Politeama di Catanzaro si prepara ad accogliere il raccontastorie Stefano Massini

Il Teatro Politeama di Catanzaro si prepara ad accogliere il “raccontastorie più popolare del momento” che, con i suoi affreschi narrativi tocca il cuore e la mente, emoziona e fa riflettere. Sabato 22 gennaio, alle ore 21, a salire sul palco sarà Stefano Massini, personaggio tanto amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a “Piazzapulita”, per un viaggio profondissimo e ironico, al tempo stesso, nel labirinto del nostro sentire e sentirci.

“L’alfabeto delle emozioni” è il titolo dello spettacolo che vedrà protagonista uno scrittore che ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo. “Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo?”. E’ questa la riflessione da cui Massini parte nel dare vita ad un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), trascinando il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni: ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, attraverso uno stile unico che intreccia vicende, personaggi, eventi quotidiani e fatti di cronaca.

Racconti e storie che Massini riesce a ricreare dai materiali più diversi, come accade nei suoi popolarissimi interventi televisivi su La7 nel programma “Piazzapulita”, nelle colonne del quotidiano “La Repubblica” – dove tiene anche le rubriche “Manuale di sopravvivenza” (su Robinson) e “Parole in corso” (pillole video giornaliere su Repubblica.it) -, nei romanzi, nei saggi, nelle opere teatrali diffuse in tutto il mondo. Le sue speciali lezioni-racconti sui libri nel talent show Amici e nel programma #Maestri lo hanno fatto conoscere e apprezzare anche da un pubblico di giovanissimi. Con le sue narrazioni ha condotto la fortunata trasmissione televisiva “Ricomincio da RaiTre”, sei puntate in prima serata dedicate allo spettacolo dal vivo. I suoi testi sono tradotti in 27 lingue e portati in scena da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes. “Qualcosa sui Lehman” (Mondadori 2016) è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger). I suoi ultimi libri sono “Dizionario inesistente” (Mondadori 2018), “Ladies Football Club” (Mondadori 2019) e “Eichmann. Dove inizia la notte” (Fandango 2020). A maggio 2021 è uscito “Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio” (Il Mulino).

