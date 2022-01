Formazione, il 2022 in Calabria inizia con una rivoluzione di sistema

Implementare in un sol colpo velocità, organizzazione, autenticità e trasparenza con un’unica tecnologia di supporto alle attività formative promosse dalla regione Calabria da oggi è possibile.

Dalle prime ore del 2022 è entrato ufficialmente in funzione S.i.s.fo. (Sistema informativo di supporto alla formazione), una piattaforma informatica concepita per rendere più efficiente ed efficace la gestione dei macroprocessi formativi professionali non solo per la Regione ma di conseguenza anche per tutti gli Enti di formazione ad essa allacciati che erogano attività di formazione ed orientamento.

Questa innovativa piattaforma segna una rivoluzione per la Calabria, permettendo di gestire i processi inerenti alle richieste di accreditamento, di riconoscimento, di mantenimento dei requisiti, modifica e rinuncia degli accreditamenti, autorizzazione all’erogazione dei corsi autofinanziati, di partecipazione ai bandi di finanziamento, di nomina commissari/presidenti d’esame, nonché il monitoraggio dei corsi finanziati e autofinanziati e la rendicontazione dei corsi liberi e finanziati, affidati al dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità della Regione Calabria.

Il Sisfo governa anche il flusso dei documenti, ed è direttamente collegato agli altri sistemi informatici regionali e nazionali del mercato del lavoro. Il nuovo sistema, già attivo per la componente dell’accreditamento, coesisterà col vecchio (prettamente cartaceo) per i prossimi 90 giorni, al termine dei quali resterà solo il telematico. In questo lasso di tempo il Sisfo verrà inoltre rafforzato con un altro rivoluzionario supporto, la tecnologia blockchain, ad oggi mai applicata in nessuna Regione a questo tipo di attività pubbliche. Si tratta di un registro degli utenti condiviso e immutabile per la tracciabilità degli iscritti, dei relatori, dei contenuti e delle ore dei vari corsi di formazione. Accanto all’accreditamento, che è la precondizione per fare i corsi, sarà quindi resa telematica la gestione vera e propria dei corsi stessi, comprese le autorizzazioni per il rilascio di qualifiche ed attestati professionali.

“Tutto il processo di formazione in sostanza sarà assistito dalla tecnologia blockchain, con grande soddisfazione del dirigente di settore, Menotti Lucchetta, e del personale tutto del dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità e del Settore 4 (Accreditamento e Servizi ispettivi) che ringrazio pubblicamente per aver lavorato alacremente a questo progetto – dichiara il vicepresidente con delega ad Istruzione e Formazione, Giusi Princi – Così supereremo le molte criticità registrate nel passato eliminando opacità e irregolarità; per la prima volta verranno censiti e monitorati in maniera informatizzata tutti gli enti che erogano formazione per conto della Regione Calabria. Avremo dunque contezza di tutte le agenzie accreditate, del numero totale delle ore, di come è gestita la formazione. Il nostro intento è cancellare le inefficienze di un sistema fino al 31 dicembre 2021 basato solo sul cartaceo e affidato esclusivamente alla buona fede degli enti di formazione sparsi sul territorio delle province. Ne deriveranno meno spese, meno personale impegnato, zero sperperi, semplificazione, maggiore trasparenza e legalità, migliore qualità dei servizi erogati. Stiamo gettando le basi per una Formazione che abbia una ricaduta vera sulla Calabria, in termini di occupazione e di qualità, come da obiettivi programmatici della Giunta Occhiuto”.

In altre parole, la piattaforma Sisfo, riproduttiva in toto dei procedimenti amministrativi, consente la dematerializzazione dei processi stessi, garantendo un elevatissimo livello di efficienza amministrativa, mai raggiunto prima.

È un’iniziativa nata in armonica sinergia tra dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità ed Agenda digitale, che ne ha finanziato l’attuazione.

Per saperne di più e per consultare il manuale, gli utenti interessati possono accedere alla piattaforma tramite il link https://sisfo.regione.calabria.it/#/ oppure accedere al sito istituzionale della regione calabria, cliccando sull’icona Sisfo nella sezione servizi.