Emergenza Coronavirus, oggi riunione Occhiuto-Federfarma su tamponi

Il nuovo decreto del governo, che ha introdotto numerose novita’ in merito alle quarantene, fara’ probabilmente aumentare la richiesta di tamponi antigenici nelle farmacie. Per questo, oggi, il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha convocato una riunione con i vertici di Federfarma e con i dirigenti della Cittadella. Gli obiettivi sono quelli di organizzare al meglio la risposta a questa crescente richiesta e di limitare al massimo i disagi per i calabresi.