Due positivi in cast, salta il “Fabularium Magic of Disney Music” a Catanzaro

A causa della positività al Covid di due componenti del cast, lo spettacolo del musical ‘Fabularium, Magic of Disney Music’ in programma il 6 gennaio al teatro Politeama di Catanzaro è rinviato a domenica 15 maggio prossimo. L’evento fa parte della trentaseiesima edizione di Fatti di Musica, il festival del Miglior Live di Ruggero Pegna. L’organizzatore comunica che i biglietti già venduti rimangono validi per la nuova data, mentre la prevendita dei posti disponibili prosegue regolarmente. “Il Covid sta facendo danni ingenti al nostro settore, certamente il più colpito per la semplice ragione che il nostro lavoro, semplificando, consiste proprio nel riempire teatri, palasport, stadi, piazze – sottolinea Pegna – soltanto negli ultimi giorni abbiamo dovuto annullare il concertone di Capodanno con Aiello a Rende, rimandare due concerti di Joe Bastianich a Tropea e Catanzaro, il concerto di Giò Di Tonno, Matteucci e Galatone a Reggio, lo spettacolo di Valerio Lundini che sarà recuperato a fine gennaio e ora anche questo stupendo musical per bambini e famiglie. In questo caso mi rattristo ancora di più, perché mi dispiace deludere l’attesa di tanti bimbi. Sono certo che i genitori sapranno spiegare che è solo rimandato di un po’ di giorni”.