De Magistris: “La nomina di Carlo Guccione è la prova della distanza tra i palazzi e il paese reale”

“La nomina di Carlo Guccione da parte di Enrico Letta a responsabilità della sanità per il mezzogiorno per il partito democratico è la prova evidente di quanta distanza ci sia tra il potere del palazzo in cui si godono la loro agiatezza opulenta ed il paese reale. Non fanno nemmeno il tentativo di provare a cambiare nomi rispetto alla situazione drammatica in cui si trova la sanità pubblica nel mezzogiorno proprio per colpa dei politici tanto di centro destra che di centro sinistra. Carlo Guccione, già assessore regionale e consigliere regionale, è da tempo uno degli uomini di vertice del partito in Calabria. Viene promosso a responsabile di un settore, quale la sanità, che la politica del pd calabrese, per non parlare di quello campano, ha smantellato. Dovrebbero chiedere scusa per aver contribuito a distruggere una sanità pubblica che per il suo stato a tratti comatoso provoca morti innocenti ad un ritmo drammatico. Invece di vergognarsi si assolvono e si promuovono. Ma a loro non importa nulla della gente, a loro interessa solo il potere per il loro potere”.

Lo afferma Luigi de Magistris.