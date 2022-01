Congresso Pd, Nicola Irto è il nuovo segretario regionale. Eletta l’assemblea (I NOMI)

Il congresso regionale del Pd ha proclamato eletti i 160 componenti dell’assemblea che ratificherà definitivamente la designazione del capogruppo dem alla Regione, Nicola Irto, quale nuovo segretario del partito in Calabria. A confermarlo è la commissione regionale di garanzia per il congresso del Pd calabrese.

«È stato davvero emozionante vedere riaprire i circoli del Pd per questa giornata di voto servita ad eleggere i delegati all’Assemblea regionale che poi indicheranno il futuro segretario del partito»: così Irto, candidato unico e sostanzialmente unitario alla segreteria del Pd ha commentato l’esito del congresso regionale. «Voglio ringraziare i volontari, gli iscritti e tutti i partecipanti al voto – ha proseguito Irto – che hanno reso possibile una giornata fondamentale per il futuro del partito e la celebrazione di un’autentica festa della democrazia. Da questa voglia di partecipazione si deve ripartire per riorganizzare il Pd calabrese e rendere sempre più forte e continuo il contatto con i territori e i cittadini. Una giornata importante arrivata dopo i dibattiti sulla mozione a sostegno della mia candidatura a segretario regionale che sono stati molto proficui e hanno regalato molti spunti in vista della “Rigenerazione” che vogliamo perseguire. La mozione rimane aperta – ha concluso il neo segretario dei democrat calabresi – ai suggerimenti e alle indicazioni che arriveranno nei prossimi giorni e in vista dell’Assemblea che segnerà, finalmente, la ripartenza del Partito democratico calabrese».

Ecco i nomi dei componenti dell’assemblea regionale del Pd:

CATANZARO

SACCO ELIZABETH

PITARO FRANCESCO

TINO GIOVANNINA

GRANDE ARCO

MOSCHELLA LAURA

PAONE SALVATORE

TAVERNITI ERNESTA

SEVERINO FRANCESCO

MIGLIAZZA FLAVIA

GALLELLI AGAZIO

PETRELLA IRMA

MENNITI FRANCESCO

SODARO PAOLA

ESPOSITO FRANCESCO

RONDINELLI EMANUELA

PUZZONIA PASQUALE

TINELLO GIULIANA

ZACCONE FRANCESCO

SIGNORELLO TERESA

CELIA FABIO

IEMMA IUSEPPINA

CHIODO MICHELE

NERI EMANUELA

LUCIA FRANCO

VITALE ANNITA

VERALDI LUIGI

RUFFO GIUSEPPINA

MASI GENNARINO

VILLELLA AQUILA

DROSI MICHELE

COSENZA

AIETA GIUSEPPE

ABBRUZZESE FRANCESCA

ALIMENA FRANCESCO

BALDASSARRE MARIA

ASSUNTO ANDREA PIO

BAVASSO SAVERINA

CALABRO’ TEODORO

BELMONTE MARIA GIULIA

FALBO GIANLUCA PIO

BRIGLIO MARIA

FILICE DARIO

BUFFONE GIOVANNA

FUNARO ANNUNZIATO

CARPINO FEDERICA

GENTILE GIUSEPPE ANTONIO

CHIODO FELICETTA

GIACCO ENZO

COVELLO STEFANIA

GIORNO SALVATORE

CREA SIMONA

GRILLO FABRIZIO

DE PAOLA CONCETTA

GUIDA JOSEPH

DE VUONO RITA

LACAVA DOMENICO

DORATO FRANCESCA

LEFOSSE GIUSEPPE

FABIANO JESSICA

LECCE PIETRO

FILIPPO CATIA

LETTIERI FRANCESCO MATTEO

FUSARO CARMEN

LOIZZO CESARE

GALASSO MARIA PIA

MANCINI GIACOMO

IUSI BIANCA MARIA

MERINGOLO FRANCESCO

LI RANGI TERESA

NICOLETTI GIOVAMBATTISTA

MADEO ROSSELLINA

NOCITI FERDINANDO

MASSARA GIUSEPPINA

NOVEMBRINO ANDREA

OLIVERIO GIOVANNA

PARISE VLADIMIRO

PIETROMICA DEBORA

PELLEGRINO FABIO

PISANI FRANCESCA

PERRI ROSARIO

REDA FRANCESCA

SALVINO CARMELO

ROCCO ERA

SEVERINO BIAGIO

SCIAMMARELLA BARBARA

TAGLIAFERRO GIUSEPPE

SCORZA ALESSANDRA

TOTERA MARIO

TRICARICO ANTONIETTA

VALENTE MARIO

CROTONE

MURGI GINO

CAIAZZA ANNAGIULIA

CODISPOTI SALVATORE

SENATORE VALENTINA

SEMINARIO FRANCESCO

VITTIMBERGA MARIA GRAZIA

GIANCOTTI ALESSANDRO

VACCARO MANUELA

BELCASTRO NICOLA

TAVERNITI STEFANIA

OLIVERIO GIOVANNI PIO

FAUCI MARIA GRECA

VALLONE MARCO

REGGIO CALABRIA

BELLANTONE FILIPPO

BORGESE MARIA

BUCCHINO TEODORO

CHINDAMO MICHELA

CALOGERO ANTONIO MARIA

FALZEA GIUSEPPINA

CARTOLANO DOMENICO

FRAGOMENI MARIA TERESA

CURATOLA FEDERICO

GATTUSO MARIA

CUZZOCREA NICOLA

GIANCOTTA ANTONELLA

GAETANO GIANLUCA

GIANNOTTA PATRIZIA

GATTO FRANCESCO

IARIA ANTONINA

LA DELFA ANSELMO

IMBESI DOMENICA

LAGANA’ FILIPPO

LIBERTO PATRIZIA

MAESANO MARIO

MINICUCI SERENA

MALARA FRANCESCO

NUCERA ANNA

MARANDO EMANUELE

PANETTA BARBARA

MONORCHIO SANTO

PENSABENE TERESA GIOVANNA

MONTALTO GIOVANNI

PORCINO MARIA PIA

MURACA GIOVANNI

RACO LUCIANA

MUSOLINO VINCENZO

ROSSI CATERINA

OPPEDISANO FABIO

RULLO LAURA

PERRI STEFANO

SALVAGUARDIA MARIA

QUATTRONE CARMELO

SCOPELLITI GIUSEPPINA

RUSO GIORGIO

SERRANO’ AMALIA

TARZIA ENRICO

SPAGNOLO LUCIA

TUCCI ATTILIO

VIBO VALENTIA

MAGLIA GIAMPIERO

EL AFIA MARWA

PEDULLA’ SALVATORE

BONIFACIO GIOVANNA

ADDESI FORTUNATO

SESTO ROSALBA

COSTA VINCENZO

COSTA MANUELA

PUGLIESE ANTONIO

FUSCA MICHELA

MARASCO GERNANDO

PUGLIESE WLADIMIRA

SILIPO DAMIANO BRUNO