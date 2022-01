Catanzaro – Insediato il nuovo Consiglio provinciale

Il nuovo Consiglio provinciale, a seguito delle elezioni svoltesi il 18

dicembre scorso, si è ufficialmente insediato a Palazzo di Vetro: i neo

consiglieri hanno preso posto sugli scranni assieme al presidente della

Provincia, Sergio Abramo, che ha ufficializzato la nomina a

vicepresidente di Fernando Sinopoli, risultato il candidato che ha

ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nel corso dell’assise si è proceduto, dunque, alla convalida dei nuovi

consiglieri provinciali, che è avvenuta all’unanimità e con immediata

esecutività: Nicola Azzarito Cannella, Pietro Fazio e Francesco

Fragomele per la lista Venti del Sud, Amedeo Mormile per “La Provincia

ci Lega”, Sergio Costanzo, Paolo Mattia e Davide Mastroianni per “Noi in

Provincia”, Ferdinando Sinopoli per “Coraggio Italia”, Alessandro Falvo

per “Centrodestra per la Provincia di Catanzaro”, Mario Deonofrio,

Gregorio Gallello e Raffaele Mercurio per la lista “Progressisti per la

Provincia di Catanzaro”.

Il presidente Abramo, dopo aver salutato i consiglieri, ha espresso la

volontà di coinvolgere fin da subito tutti, maggioranza e minoranza, in

un percorso di collaborazione che vedrà presto l’istituzione delle

commissioni “in modo – ha detto – che ognuno possa offrire al meglio il

proprio contributo”.

Tutti i consiglieri sono intervenuti manifestando la piena volontà di

dare un contributo positivo per favorire un’azione efficace della

Provincia sul territorio al fianco dei Comuni e dei cittadini.