Beni confiscati. Venerdì 21 gennaio con la formazione online del Consorzio Macramè

Venerdì 21 gennaio continua online la formazione sui beni confiscati del progetto GIANO – Conoscere il passato, guardare al futuro del PON Legalità 2014-2020, il progetto sui beni confiscati promosso dal Consorzio Macramè con Legacoop Calabria e il Forum del Terzo settore Calabria, in collaborazione con Legacoopsociali e l’UniRiMi “Rossella Casini”.

Le sessioni formative di venerdì 21 gennaio sono due. La prima sessione alle ore 9:00 su “Le imprese” con Maura Ranieri dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro che parlerà di mafie e imprese in una prospettiva giuslavoristica. La seconda sessione alle ore 15:00 su “La criminalità organizzata impoverisce la democrazia istituzionale?” con Donatella Loprieno della Facoltà di Scienze politiche dell’Università della Calabria.

Le sessioni sono aperte – oltre che alle 30 organizzazioni aderenti al progetto e destinatarie dell’intero percorso di formazione – a chiunque abbia interesse a partecipare.

Qui il link per accedere https://us06web.zoom.us/j/89114246393

Le sessioni formative online di venerdì 21 gennaio fanno parte del modulo giuridico del percorso di formazione del progetto GIANO, progetto avviato a febbraio 2021 e nato per offrire servizi di accompagnamento, consulenza e formazione a 30 organizzazioni che operano e gestiscono o stanno per gestire beni confiscati in Calabria.

La formazione iniziata a luglio scorso è strutturata in 6 moduli: 1. Rigenerare i beni, costruire bellezza, 2. Modulo sociologico di inquadramento, 3. Modulo giuridico, 4. Modulo economico-finanziario, 5. Innovazione e Terzo settore e 6. Marketing e comunicazione digitale. Si svolge in modalità ibrida tra sessioni online e in presenza.

La programmazione didattica del percorso formativo è coordinata da Nicola Fiorita

del Comitato scientifico dell’Università della Ricerca, della Memoria e dell’Impegno UniRiMi “Rossella Casini”.

Maggiori informazioni sul progetto sono sulla pagina dedicata del sito del Consorzio Macramè.

Qui il programma di formazione completo.