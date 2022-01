AMA Calabria, Amanda Sandrelli segna la ripartenza della stagione teatrale a Lamezia Terme e Catanzaro

Si torna a teatro, alle sue origini. Dopo la pausa natalizia le porte dei teatri sono pronte ad accogliere il pubblico e gli attori riceveranno gli applausi dal proscenio. Con una grande attrice riprenderà la stagione teatrale di AMA Calabria, ideata e diretta da Francescantonio Pollice.

Amanda Sandrelli arriverà al Teatro Grandinetti Comunale e al Teatro Comunale di Catanzaro, rispettivamente il 27 e il 28 gennaio, alle ore 21, per portare in scena ‘Lisistrata’ di Aristofane, con l’adattamento della regia di Ugo Chiti. L’opera, tra le più importanti scritte dal commediografo greco nel 411 a.C., è ancora oggi di estrema attualità. ‘Lisistrata’ racconta della società del suo tempo, del dualismo tra uomini e donne che ancora oggi persiste. Una realtà che ci porta a credere di poter risolvere le diseguaglianze solo attraverso la violenza, la corruzione, lì dove l’irrazionalità umana la fa da padrone. Sarà Amanda Sandrelli a dar voce e volto all’ateniese Lisistrata, precorritrice dell’emancipazione femminile e del pacifismo, creando un personaggio moderno, dalla battuta vivace e dall’intelligenza in grado di far riflettere chiunque assisterà allo spettacolo.

«Per AMA Calabria, ospitare nuovamente Amanda Sandrelli, grande protagonista del nostro teatro e del nostro cinema, è un gran privilegio. La sua presenza è stata fortemente voluta per la sua rappresentanza del mondo della cultura. La sua interpretazione di Lisistrata è quanto mai attuale. Un personaggio che la Sandrelli sente suo e che non mancherà di trasmettere forti emozioni», ha dichiarato il direttore artistico Francescantonio Pollice.

Attrice dotata di grande talento, molto amata in Italia, per Amanda Sandrelli parla una carriera luminosa fatta di traguardi importanti. Non solo teatro, ma anche televisione e cinema in cui debutta con ‘Non ci resta che piangere’ di Roberto Benigni e Massimo Troisi, la Sandrelli riesce ad inserire la musica quale altro grande interesse artistico. Era sua la voce “prestata” alla colonna sonora de ‘La Bella e la Bestia’, ma anche ad un album inciso con Lina Wertmüller e Massimo Wertmüller, ‘Cappuccino Bilbao – Gianni, Ginetta e gli altri’.

Una figura artistica, Amanda Sandrelli, che riesce a condensare in sé il lato più bello dell’arte coinvolgendola in ogni sua forma e che, quindi, diviene l’artista più adatta per segnare la ripartenza della stagione teatrale di AMA Calabria.

I biglietti dello spettacolo ‘Lisistrata’ potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24850 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

AMA Calabria si atterrà alle misure disposte dalle autorità nazionali in ordine all’emergenza pandemica consentendo, fino a esaurimento posti, l’ingresso esclusivamente agli spettatori in possesso del Super Green Pass e con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.