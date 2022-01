Al via la quarta edizione del Concorso Letterario Calabria in Versi

Il percorso del Concorso Letterario Calabria in Versi sta per arricchirsi di una nuova entusiasmante tappa. Il 24 gennaio verrà pubblicato il bando di partecipazione a Calabria in Versi 4!

L’opera di narrazione della Calabria attraverso la letteratura portata avanti dall’associazione Calabria Contatto, continuerà anche nel 2022. L’evento, che rappresenta ormai un punto saldo nel panorama culturale regionale, prenderà il via il prossimo 24 gennaio con la pubblicazione del bando di partecipazione.

Dopo il successo dello scorso anno, anche la quarta edizione ospiterà due sezioni: una dedicata alle poesie e una ai racconti brevi. L’edizione 2022, continuando nel solco tracciato negli anni precedenti, continuerà a raccontare la Calabria e i calabresi attraverso le mille tessere che compongono il meraviglioso puzzle di questa terra unica.

Tra le tante novità svetta Scolacium

Tra le importanti novità che sveleremo il 24 gennaio, si può anticipare quella relativa alla location dell’evento finale del concorso.

Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2021 preso il Museo Archeologico di Tiriolo Antica, Calabria in Versi 2022 terminerà nella magnifica cornice del Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, a Roccelletta di Borgia (CZ).

La pubblicazione del bando

La pubblicazione del bando della Quarta Edizione del Concorso Letterario Calabria in Versi avverrà il prossimo 24 gennaio sul portale dell’Associazione Calabria Contatto, nella sezione dedicata.

Calabria in Versi, il concorso letterario che racconta la Calabria.