Vono (Iv): “40 milioni di euro per far ripartire attività colpite dagli incendi in Calabria”

“Questa estate, a Cittanova, ho toccato con mano quanto il verde del nostro territorio calabrese è stato devastato dagli incendi criminali. In quei giorni difficili presi l’impegno con gli abitanti delle zone distrutte dalle fiamme di trovare risorse per far tornare alla normalità le proprie vite. Oggi l’impegno preso e’ diventato realtà: grazie ad un emendamento alla legge di Bilancio, istituiamo un fondo di 40 milioni di euro, a tutela di tutti i soggetti, privati e pubblici. Un grande risultato che servirà a far ripartire tutte le attività colpite da questa barbarie”. Lo dichiara Silvia Vono, senatrice di Italia Viva e vice presidente della Commissione Lavori Pubblici di palazzo Madama.