Occhiuto: “Calabria in zona gialla? Incentivo per migliorare”

“Calabria in ‘zona gialla’? Non ci demoralizziamo. Anzi, il cambio di colore è un incentivo per migliorare. Avanti nell’attrezzare nuovi posti letto Covid e nuovi posti in terapia intensiva, e avanti con le vaccinazioni. Tuteliamo la salute dei calabresi e le attività economiche”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.