Intesa Regione-Anas su Trasversale delle Serre, la soddisfazione di Occhiuto e Dolce

“È davvero importante l’intesa perfezionata tra la Regione e il commissario straordinario Francesco Caporaso, responsabile della struttura territoriale Anas Calabria, per dare il via libera ai progetti esecutivi che riguardano i primi due lotti della Trasversale delle Serre: Superamento del Colle Scornari e Superamento del Cimitero di Vazzano.

Nel giro di pochi giorni verranno pubblicati i relativi bandi di gara, e dopo le assegnazioni si potrà procedere con interventi concreti per il completamento della strada statale 713.

Per il lotto Superamento del Colle Scornari sono stati stanziati 21 milioni e 545 mila euro, per quello Superamento del Cimitero di Vazzano, invece, 9 milioni e 286 mila euro.

Esprimiamo soddisfazione per questo passo in avanti, indispensabile per accelerare i lavori di un’infrastruttura strategica per la Calabria e fondamentale per avere un collegamento adeguato tra la sponda tirrenica e quella ionica della nostra Regione”.

Lo affermano in una nota congiunta il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai lavori pubblici, Mauro Dolce.