Il Villaggio di babbo Natale a Feroleto Antico

Si chiama “Inside out Christmas” l’evento natalizio per bambini che si terrà dal 7 al 25 dicembre presso il comune di Feroleto Antico. L’evento, organizzato dall’associazione “Quando i bambini fanno ooh” by Tatamery e con il patrocinio del comune di Feroleto Antico, ha come obiettivo quello di far vivere l’emozione natalizia ai più piccini all’interno del villaggio di babbo batale. Si tratta di un percorso ludico-didattico attraverso il quale i bambini conosceranno le 5 emozioni base e durante il quale, successivamente, scriveranno una letterina proprio a babbo natale. Inoltre, ad esempio, potranno portare un giocattolo e barattarlo con uno che troveranno durante l’evento, riceveranno le caramelle nella cucina degli elfi e, per incontrare Babbo Natale, dovranno sconfiggere l’elfo Krampus. Questo e tanto altro da scoprire venendo a visitare il villaggio di babbo natale, dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 20.00 mentre domenica e festivi dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15 alle 20.00 in località San Giuseppe (accanto Spazio Arreda) nel comune di Feroleto Antico.

Prenotazione obbligatoria per rispettare i protocolli covid19 al numero 328 789 4139.