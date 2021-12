Domani al Comunale di Catanzaro un pomeriggio dedicato al cinema e alla Calabria

Un pomeriggio dedicato al cinema e alla Calabria attraverso una selezione di cortometraggi e gli interventi dei registi: questo è il bel programma previsto per il Calabria Movie Winter Edition che si terrà domani al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro dalle ore 17.30.

Una rassegna di corti promossa dall’associazione Calabria Movie, i cui fondatori, Matteo Russo, Luisa Gigliotti e Antonio Buscema, sono giovani professionisti del cinema calabrese che hanno sempre creduto nella promozione del cinema come azione per diffondere cultura, educare e far rinascere un territorio.

“Ogni anno – spiegano Russo, Gigliotti e Buscema – il Calabria Movie dedica una sezione della sua selezione ufficiale alla Calabria, scegliendo i migliori cortometraggi che raccontano questa terra e i suoi autori. Abbiamo pensato di invitare alcuni tra i corti finalisti dell’edizione 2020 e 2021 per descrivere la Calabria e le sue storie. Verranno proiettati 5 cortometraggi, alla presenza dei rispettivi registi. Ci sarà spazio per domande e confronto con il pubblico presente e con una delegazione della Calabria Film Commission. La mission principale della nostra associazione, infatti, è quella di far incontrare autori e professionisti del cinema e dell’audiovisivo, dando la possibilità soprattutto ai giovani di entrare in questo mondo.”

Ad essere proiettati saranno: “La grande onda” di Francesco Tortorella, “Cracolice” di Fabio Serpa, “Ninnaò” di Ernesto Censori, “U scantu” di Daniele Suraci, “Accamora” di Emanuela Mazzupappa.

L’evento rientra nella programmazione di “Sarà Tre Volte Natale” organizzata dal Comune di Catanzaro.

L’ingresso è gratuito ma occorre essere muniti di Super Green Pass e mascherina Ffp2, in base all’ultimo decreto n.221 del 24 dicembre 2021.