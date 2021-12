Covid, Occhiuto: “Stretta per ingressi in Italia? Governo ha fatto benissimo”

“Il governo ha fatto benissimo ad inserire nuove misure e maggiori controlli per entrare nel nostro Paese. Una volta tanto siamo nelle condizioni di poter anticipare gli effetti della pandemia, e di non doversi inseguire il virus come faceva l’esecutivo precedente”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Studio 24”, su RaiNews24.

“L’Italia sta messa molto meglio rispetto agli altri Paesi. Il governo ha, quindi, fatto bene sulle vaccinazioni e sulle misure adottate per contrastare i contagi. Adesso occorre non abbassare la guardia per difendere i risultati ottenuti in questi mesi”.