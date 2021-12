Catanzaro – Nuovo weekend di eventi su Corso Mazzini

Dopo il calore e la gioia trasmessi nel giorno della festa dell’Immacolata, i catanzaresi non vedono l’ora di tornare a vivere il centro storico con gli appuntamenti di Sarà Tre volte Natale, la manifestazione organizzata dal Comune di Catanzaro, giunta alla IV edizione.

Animazione con comici, spettacolo di fuoco e artisti di strada su Corso Mazzini oggi , sabato 11 dicembre, a partire dalle ore 17.30, e torna anche il trenino di Natale dell’Amc. In Galleria Mancuso ci saranno i Mercatini dell’Artigianato. Per il Christmas Music Fest, a cura della Fondazione Armonie d’Arte, si esibiranno Daniele Mazza e Andrea Bressi in versione itinerante.